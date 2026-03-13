Par une série de décrets lus ce vendredi 13 mars 2026 à la télévision nationale, le président Mamadi Doumbouya, a reconduit Karamo Kaba à son poste de gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG).

Dans les mêmes décrets, d’autres cadres ont également été nommés au sein de l’institution. Il s’agit notamment de Mohamed Lamine Conté et Almamy 2 Sylla, respectivement nommés premier et deuxième vice-gouverneurs de la BCRG.

Ces nominations interviennent dans un contexte économique particulier, marqué notamment par des tensions persistantes sur la liquidité dans le système bancaire, qui compliquent l’accès au cash pour de nombreux usagers.

Dans ce contexte, plusieurs observateurs s’attendaient à un changement à la tête de la première institution bancaire du pays.