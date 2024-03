La fédération guinéenne de football a publié, ce mardi 12 mars 2024, la liste de 22 joueurs du Syli National A qui prendront part aux matchs FIFA SERIES en Arabie Saoudite dont plusieurs locaux qui seront dirigés par Souleymane Camara.

Kaba Diawara ne s’est pas prêté au jeu de ses dirigeants et a boudé le stage prévu en Arabie Saoudite du 21 au 26 mars 2024, qu’il trouve sans intérêt réel et pour lequel il n’a pas donné son accord. C’est donc un technicien local qui le remplacera durant cette trêve et il s’agit de Souleymane Camara, communément appelé Abedi. Pourtant, ce dernier n’est ni du staff de Kaba, ni de celui de l’équipe Espoir (U23) et encore moins de celui de l’équipe locale.

La fédération guinéenne de football a publié une liste de 22 joueurs pour ces matchs contre Vanuatu le 21 mars et Curaçao le 25 mars.

https://x.com/fgfofficiel/status/1767561946126000573?s=46