Le président de la transition a promulgué ce mardi 12mars 2024, 2 lois adoptées par le Conseil national de la transition.

Il s’agit de la Loi L2024/001/CNT du 12 janvier 2024 portant prévention du VIH Sida, la prise en charge et protection des personnes vivant avec le VIH en Guinée. Et de la Loi L2024/003/CNT du 18 janvier 2024 portant création de 24 communes en Guinée.

En plus de 5 communes [Ratoma, Matoto, Matam, Dixinn et Kaloum], la capitale Conakry aura désormais Lambanyi, Sonfonia, Tombolia et Gbessia.

La création et l’érection de ces nouvelles communes vise à offrir une administration beaucoup plus décentralisée et améliorer le développement local de la Guinée, avait soutenu le ministre de l’administration du territoire d’alors, Mory Condé devant le CNT.