Rapport sur l’audit du fichier électoral: «La solution c’est d’enlever Salif Kebé à la tête de la CENI…»

C’est un Ben Youssouf Keita très remonté qui s’est exprimé ce jeudi 12 mars 2020, sur le rapport d’audit du fichier électoral publié par la mission des experts de la CEDEAO.

Un rapport qui met en difficulté la CENI qui s’est montré à chaque occasion capable de tenir ces élections cette année.

Interrogé, Honorable Keita, pense que l’unique solution pour sortir la Guinée de cette crise liée à l’organisation de ces élections , c’est le départ de M. Salif Kebé de la CENI.

«Nous avons à la tête de cette institution un monsieur qui est aux ordres purement et simplement de l’exécutif de M. Alpha Condé. Il a montré qu’il n’est pas impartial, il a montré son amour foux pour le président Alpha Condé, alors qu’il le nomme ministre, mais qu’il quitte la tête de cette institution, qui aujourd’hui a besoin d’un homme intégre, qui peut être indépendant et qui sera à la hauteur de gérer des institutions de ces genres, pour ne pas que le pays bascule dans la violence.»

Cet opposant reste convaincu qu’il est impossible d’aller aux élections sans les principaux partis politiques de l’opposition.

Et pour le faire, Ben Youssouf Keita, recommende qu’il y ait un enrôlement général afin de permettre à l’ensemble des guinéens en âge de voter d’être inscrits sur la liste électorale.

«Il faut que tous les guinéens en âge de voter qu’ils soient en Guinée ou à l’étranger figurent sur la liste électorale pour avoir un fichier consensuel. En réalité on ne peut aller à aucune élection sans que la mouvance présidentielle et l’opposition ne s’entendent. Si non, c’est l’instabilité, c’est la misère et c’est la désolation pour le peuple de Guinée.» prévient-il