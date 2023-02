Poursuivi pour viol sur sa fille adoptive de 15 ans, Laye Sékou Condé, en détention depuis juillet 2021 à la Maison centrale de Conakry, a comparu, ce lundi 13 février 2023, par devant le Tribunal de première instance (TPI Dixinn). L’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés.

A la barre, l’homme de 39 ans affirme avoir adopté Fanta Condé, la présumée victime, depuis que celle-ci à 7 ans. « Ma première femme était avec elle. Quand ma femme est tombée malade, nous sommes allés au village. À notre retour, elle est décédée. Je suis reparti au village pour les sacrifices. A mon retour à Conakry, je me suis remarié avec une autre femme», explique-t-il.

L’accusé soutient que c’est à cause de l’argent qu’il avait été appelé, à l’époque des faits, à la Direction centrale de police judiciaire (DCPJ). Après son interrogatoire, l’accusé soutient qu’il s’était rendu dans son lieu de travail d’où il a reçu un appel l’informant Fanta est malade. «Je suis parti là-bas et la fille saignait. Mais, elle sortait avec quelqu’un. Elle était enceinte, mais il y a eu avortement. Après cela, on a procédé au lavage du vendre de la fille. Le médecin qui a fait l’avortement a été mis en prison, mais il est sorti encore»

Interrogé sur les faits, Fanta Condé dément avoir été victime de viol. « C’est faux, je n’ai jamais été violé. Laye ne m’a jamais touché. C’est son patron qui m’a dit qu’il a entendu des informations soi-disant que je me couche avec Laye Condé. Ça s’est passé deux semaines, le patron a appelé ma maman pour dire d’aller à la DPJ. Là-bas, ils m’ont mis dans une chambre et je ne faisais que pleurer. Il n’y a jamais eu de rapport sexuel entre papa et moi et je ne suis jamais tombé enceinte. Mais, ils ont lavé mon ventre », a-t-elle raconté.

Fanta Condé demande le tribunal de libérer son père adoptif, Laye Sékou Condé : « Mon seul souci c’est de voir mon père libre » a-t-elle déclaré.

L’affaire est renvoyée au 27 février pour la réquisition et les plaidoiries.