Le coordinateur du Front national pour la défense de la transition (FNDT), Bogola Haba, a fustigé la manifestation annoncée, le 16 février 2023. Pour le transfuge de l’ANAD, le mouvement FNDC n’existe plus.

« Nous sommes contre car, nous sommes alignés dans la trêve observée. Il y a une trêve qui a été demandée à chacun et nous sommes sur cette ligne. Le FNDC, pour nous, ça n’existe pas, aussi bien sur le fond de l’objet que sur le plan juridique. Donc, ce ne sont que des partis politiques qui se cachent derrière eux afin de faire des revendications. Et généralement, ce sont des partis qui luttent pour des hommes, pas pour des principes », a souligné Haba.

Et d’ajouter : « Il y a le Rpg qui fait croire qu’il soutient les revendications du FNDC alors qu’en réalité leur vraie réclamation c’est comment chasser ceux qui sont au pouvoir pour reprendre le mandat (qu’ils ont perdu le 5 septembre 2021). L’ANAD est tombée dans cette sournoiserie pour aller se joindre à eux. Pourquoi ? Alors que la transition qui est là aujourd’hui c’est la résultante du combat de l’ANAD et de tous ceux qui ont lutté contre le 3e mandat. Vous ne pouvez pas, à cause d’un lopin de terre récupéré à Dixinn ou des questions de justice qui impliquent une seule personne, vous décider de mettre à l’eau tout ce que les Guinéens ont fait », a-t-il déploré.

Pour finir, le coordinateur du FNDT invite les citoyens à se désolidariser de l’appelle à la manifestation du FNDC. « Nous demandons aux citoyens qui ont lutté contre le 3e mandat de se désolidariser complètement de cette marche et de se joindre à nous pour défendre les acquis de la transition ».