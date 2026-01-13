La Haute Autorité de la Communication (HAC) a décidé de sévir contre l’exploitation illégale des fréquences radio en Guinée. Réunie en séance plénière extraordinaire ce mardi 13 janvier 2026, l’organe de régulation des médias a annoncé la suspension de deux radios privées, Koko FM et Touba FM, toutes deux émettant dans la CRD de Touba, préfecture de Gaoual, dans la région administrative de Boké.

Dans sa décision, la HAC justifie cette mesure par de graves manquements à la réglementation en vigueur. Les deux stations sont notamment poursuivies pour « défaut d’agréments, utilisation de fréquences non attribuées, exercice illégal et menace à l’ordre public ».

La sanction repose, entre autres, sur « le rapport du point focal de la HAC dans la région administrative de Boké relatif à la situation des radios Koko FM et Touba FM ». Ce document, selon l’institution, a permis de mettre en évidence plusieurs irrégularités majeures dans le fonctionnement de ces médias.

Dans son premier article, la décision de la HAC est sans équivoque : elle prononce « l’interdiction des radios Koko FM (100.0 FM) et Touba FM (96.5 FM) », conformément aux dispositions des lois organiques encadrant la liberté de la presse et définissant les attributions de l’organe de régulation.

Par ailleurs, la Haute Autorité de la Communication a instruit les autorités administratives locales afin d’assurer l’exécution effective de la mesure. À cet effet, elle « invite le Gouverneur de la région administrative de Boké et le Préfet de Gaoual à veiller à l’application de la présente décision ».

À travers cette suspension, la HAC réaffirme sa détermination à assainir le paysage médiatique guinéen et à lutter contre toute forme d’émission radiophonique ne respectant pas le cadre légal, dans un souci de préservation de l’ordre public et de professionnalisation du secteur des médias.