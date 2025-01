En séjour en Guinée dans le cadre des préparatifs des Jeux universitaires, l’ancien attaquant des Bleus, Djibril Cissé, a révélé aux médias le nom du village de son père biologique.

L’ex-sociétaire de Liverpool a indiqué que c’était sa première visite en Guinée. Il a précisé que son père est originaire de la Basse Guinée. « Mon père est de Forécariah, ça je le sais, donc c’est une découverte du pays pour moi. Nous sommes arrivés hier soir tard, donc nous n’avons pas eu le temps de vraiment visiter, mais aujourd’hui c’est notre premier rendez-vous et, jour après jour, je vais découvrir un peu plus ce pays », a-t-il déclaré.

L’ancien attaquant français a ajouté que le moment est venu pour lui de contribuer à l’émancipation de la jeunesse guinéenne : « C’est l’heure, la période. J’ai rencontré les bonnes personnes pour venir plus souvent et, pourquoi pas, m’investir davantage ici. Je pense que je peux apporter mon aide à plusieurs niveaux différents, mais parfois il faut être prêt, spirituellement et physiquement. J’ai trouvé la bonne équipe et je pense que c’est le moment », a-t-il conclu.