Manifs non-stop du FNDC: un jeune tué par « balle » à Cosa, la CMIS 21 à l’index

La manifestation non-stop appelée par le Fndc à partir de ce lundi 13 janvier à été émaillée des violents affrontements dans certaines quartiers de la haute banlieue de Conakry.

A Coaa, des heurts ont éclaté très tôt ce matin entre les jeunes et les forces de sécurité. Dans les échauffourées, Mamadou Sow a été touché par « balle » à la poitrine et a rendu l’âme.

Âgée de 21 ans, la victime était élève en terminale à Safia Ecole.

Joint au téléphone, Abdoulaye Sow, frère de la victime explique: «mon frère était à la maison. Après, il est sorti aller chercher quelque chose à la boutique. C’est en ce moment que les agents de la CMIS 21 sont venus et ils ont tiré trois balles sur lui. Et quand ils ont tiré sur lui, ils ont menacé de tirer aussi sur toute personne qui viendra pour lui sauver. C’est en ce temps qu’il a perdu beaucoup de sang et il en est mort avant d’arriver à la clinique».