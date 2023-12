Les réquisitions et plaidoiries dans le procès du gendarme Ibrahima Baldé, accusé du meurtre de trois jeunes pendant une manifestation organisée par le FNDC, ont eu lieu le lundi 11 novembre 2023, au tribunal de Dixinn.

«Il y a un corps qui a été retrouvé à 16 kilomètres à Keitaya, un autre à 1,5 km à Koloma marché et le dernier à 307 mètres à Kabakoudouya, dans Bambeto. L’étude a été faite par rapport à la position du gendarme. La portée maximale de l’arme qu’il détenait pour que cela tue celui qui était à Keitaya ne tient pas. Et pareil pour celui qui a été tué à Koloma. Maintenant, la personne la plus proche de la position du gendarme est de 307 mètres. Et selon l’étude balistique, la portée maximale de l’arme que tenait l’accusé (ATT30) est de 50 mètres. Cela veut dire que là où il a été vu en train de tirer, la balle ne pouvait pas dépasser 50 mètres», a expliqué le substitut du procureur, Mamadou Hady Diallo dans sa réquisition.

Partant de ces faits, le représentant du ministère public estime que « ces morts ne sont pas imputables à l’accusé ».

Pour sa part, l’avocat de la défense a dans ses plaidoiries soutenu que le garde des Sceaux ministre de la justice «est vite allé vite en besogne» pour ce cas précis. Pour lui, le fait de voir un gendarme avec son arme individuelle sur le terrain n’est pas en soi une infraction.

«On peut en faire bon usage tel que mon client en a fait. Il a dissuadé quelqu’un qui tenait une arme de calibre 12 et qui a tiré. C’est en cela qu’il a répliqué en faisant des tirs de sommation. Il est resté sur sa position où il n’y a eu aucune victime. Pour moi, on l’a traduit ici parce qu’on l’a vu avec une arme ».

Me Joseph Sovogui a demandé l’acquittement du gendarme, sur siège, pour qu’il puisse rentrer chez lui.

Dans sa réplique, le représentant du ministère public a tenu à mettre les choses au clair en expliquant que le prévenu Ibrahima Baldé, n’est pas poursuivi pour détention d’arme mais plutôt pour meurtre. Donc pour lui, la loi lui permet de détenir les armes même s’il ne lui est pas permis de tirer sur un citoyen.

L’accusé a déclaré qu’il est à la barre par “erreur”, tout en demandant au tribunal d’appliquer la loi.

L’ affaire est renvoyée au 18 décembre prochain pour décision être rendue.