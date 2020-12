Moustapha Naité, ministre des Travaux publics, accompagné des cadres de son département, est allé constater ce qui est en train d’être fait sur la route de Donka (Pont 8 novembre – Bellevue). Moustapha Naité s’est dit satisfait de l’évolution des travaux et annonce l’inauguration de cette route longue de 4 km en 2X2 voies pour la grande partie, par le président Alpha Condé en avril 2021.

«Tout d’abord, ce sont des travaux qui étaient partis pour une durée de huit mois. Entre temps, il y a eu l’apparition de la maladie du Coronavirus qui a impacté sérieusement le calendrier. Du coup, l’entreprise et la mission de contrôle étaient obligées de réduire drastiquement le personnel. Donc il était question de redimensionner et de retravailler sur le nombre qui pouvait rester pour maintenir la cadence du chantier. Aussi, la saison des pluies a impacté sur le calendrier. Donc à la sortie de la saison des pluies et les complaintes reçues par les autorités en premier le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé, nous avons interpellé l’entreprise pour que nous nous asseyons pour revoir le calendrier », a d’abord expliqué le ministre des Travaux publics.

Vu l’évolution des travaux, le ministre a ordonné l’ouverture de la voie droite de la route de l’hôpital Donka à Bellevue : « Nous travaillons sur un calendrier plus soutenu pour prendre en compte des recommandations du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé pour que les travaux se passent de jour comme de nuit. Et c’est ce calendrier qui a été adopté par les différents acteurs. Ce qui explique dès aujourd’hui la libération d’une voie de l’hôpital Donka jusqu’à la Bellevue. Sachant bien que le travail n’est pas encore fini, c’est une ouverture provisoire d’une des voies qui a déjà eu à recevoir les trois premières couches : l’assise, la couche de fondation et la couche de base, pendant que la seconde voie est en exécution maintenant. Une fois cette voie aussi achevée, les deux voies recevront en même temps la dernière couche de bitume. »

Les Guinéens ont une mauvaise habitude : celle de transformer les caniveaux en dépotoir d’ordures. Les riverains de la route de Donka ont usé de cette pratique avant même la fin des travaux. Ces caniveaux sont pleins d’ordures et certaines familles ont percé ces caniveaux pour évacuer leurs eaux usées. Une situation que dénonce le ministre des Travaux publics et dit avoir saisi les autorités communales :« Nous avons déjà saisi la mairie à cet effet et le gouvernorat aussi sera saisi pour que des mesures appropriées soient prises non seulement pour sensibiliser, mais aussi, quand il est nécessaire, d’appliquer la loi pour que les uns et les autres arrêtent d’agresser les routes auxquelles nous mettons beaucoup d’argent. »