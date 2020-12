Quelques jours après le communiqué du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation interdisant l’utilisation de toutes formes de pétards notamment les feux d’artifice jusqu’à nouvel ordre, les citoyens ont réagi.

Interrogé ce samedi 12 décembre 2020, des citoyens de Conakry ce sont exprimés sur cette décision du gouvernement. Si les uns approuvent cette décision, d’autres par contre parlent du boycott de leur business.

Fanta Cissé la trentaine révolue avait pour activité la vente des pétards au rond point de Cosa dans la commune de Ratoma. Depuis l’annonce de cette décision du ministre Bourema Condé sa seule préoccupation est comment récupérer l’argent investi.

« Nous on a payé des flambeaux il n’y a pas de marché. Le gouvernement doit nous aider parce que les flambeaux là, si ont fait rentrer à la maison alors qu’on a déjà mis tout notre argent pour acheter, nous allons perdre. Il n’ont qu’à nous excuser cette année pour qu’on puisse revendre et que nous récupérons l’argent qu’on a dépensé sinon ça sera une grosse perte pour nous. Si on nous avait averti depuis le mois de novembre, on allait pas acheter mais attendre jusqu’au début du mois pour interdire notre business ce n’est pas normal nous avons déjà mis tous nos économies dedans » plaide t’elle.

Contrairement à Fanta Cissé, Aissatou Diallo pense que cette décision du ministre viens à point nommé: « Moi je pense que c’est une bonne idée surtout pour nous qui vivons dans la commune de Ratoma . Dans cette commune les gens sont habitués à des coups des tirs donc quand tu entends les bruits du flambeau tu penses directement qu’ils ont recommencé les manifestations. Et là tout le monde a peur, stressé et terrifié. Pour moi, cette décision viens à point nommé » se réjouit elle.

Amadou Bah élève, affirme que la décision est à revoir car pour eux, c’est l’unique façon d’annoncer les couleurs de la fin d’année. « Sans les pétards nous ne pourrons pas trop nous amuser, nous préférons les flambeaux à chaque fête de fin d’année donc cette décision du gouvernement nous importe peu, parce que nous allons jouer avec les flambeaux. Les flambeaux c’est important dans la célébration des fêtes de fin d’année donc on ne peut pas s’en passer » dit il.

A noter que des sensibilisations doivent être faites à l’égard des enfants pour limiter l’utilisation de ces pétards incontrôlés.