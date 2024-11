Dans un décret publié ce mardi 12 novembre 2024, le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, a promulgué la loi portant autorisation de ratification de la convention de crédit entre la République de Guinée et l’Agence Française de Développement (AFD).

Il s’agit de la loi L2024-018-CNT du 8 juillet 2024, relative au financement du projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée forestière, signé le 23 avril 2024 pour un montant de 60 millions d’euros.

La durée de ce projet est de 20 ans y compris un différé d’amortissement de 7 ans à compter de sa signature. Pour le remboursement, la Guinée aura la possibilité de choisir, à chaque versement, entre un taux d’intérêt fixe et un taux d’intérêt variable, ce dernier ne pouvant être inférieur à 0,25 % par an. La commission d’engagement, payable par l’Emprunteur sur le solde non décaissé du prêt, sera appliquée à un taux de 0,5 % par an et commencera à courir à compter de la date de signature du prêt.