Après des heures de négociations, dans la soirée de ce samedi 11 novembre 2023, le gouvernement guinéen a proposé aux syndicalistes une augmentation de 35 % sur la Valeur monétaire du point d’indice (VAMPI). Toutefois, l’application se fera de façon échelonnée. Les secrétaires généraux du mouvement syndical ont pris acte de la proposition et ont promis d’aller rendre compte à leur base.

Ces 35 % sont assujettis au paiement par échelon. Le gouvernement propose de payer comme suit : 20 % au mois de janvier 2024, 5 % au mois de juillet et 5 % en décembre de la même année. Et les 5 autres au mois de juillet 2025. “Nous avons dit au gouvernement que nous prenons acte et nous allons rendre compte à la base. Le second point concerne la prime de départ à la retraite. Le mouvement syndical avait demandé 12 mois dans la plateforme revendicative du 20 avril 2023. Hier, nous sommes revenus à 4 mois, mais le gouvernement a expliqué beaucoup de difficultés liées à cela. Tout de même, il a proposé 2 mois et demi pour les travailleurs qui doivent aller à la retraite cette année », a expliqué Abdoulaye Barry, président de la commission des négociations du syndicat.

Concernant le point sur la carte grise et les permis de conduire, Abdoulaye Barry rappelle qu’il y a eu déjà un accord avec la fédération des transporteurs qui est une entité du mouvement syndical guinéen. «Ils ont aussi réussi à réduire le coût des permis de conduire et cette histoire de durée des cartes grises pour 5 ans. Nous avons pris acte et adhéré à celui-ci parce que la fédération syndicale de transport professionnel est une de nos entités. Nous sommes obligés de respecter ses engagements. Donc, nous demandons à tous les travailleurs d’aller chercher leur permis de conduire et essayer de changer leur carte grise ».

Pour sa part, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, a justifié les 35 % proposés par le gouvernement. « A la loi des finances initiales 2024, le gouvernement prendra en compte 20 % d’augmentation, à la loi des finances rectificatives en juillet 2024, également 5 %, à la loi des finances initiales de 2025, le gouvernement prendra en compte les 5 %, et à la loi des finances rectificatives de 2025 en juillet, également 5 %. Donc ce qui fait la nouvelle proposition du gouvernement à 35 %, que nous avons soumise avec doléances aux syndicats pour qu’ils acceptent pour une fois qu’on puisse aller sur cette base pour que le lundi, on procède à la signature du protocole qui permettra et au gouvernement et au syndicat et au secteur privé de sortir gagnant de ces négociations qui ont duré pendant plusieurs mois ».