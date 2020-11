Cadre de l’équipe nationale guinéenne et artisan de la dernière victoire du Syli face au Tchad, le défenseur Issiaga Sylla a été renvoyé de la sélection nationale guinéenne pour indiscipline.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Syli a bien perdu Issiaga Sylla pour la seconde opposition face au Tchad. Non, il ne s’est pas blessé hier. Il n’est pas suspendu pour cumul non plus. Le joueur serait sorti de l’hôtel Kaloum (QG du Syli) tard la nuit, violant ainsi le protocole sanitaire établi par le staff technique. La FEGUIFOOT a pris les devants et a renvoyé immédiatement le joueur qui bougera ce soir pour la France si la situation n’évolue pas.

Déjà avec un effectif qui a perdu énormément en qualité, le Syli se retrouve encore privé de l’un de ses hommes forts qui manquera le match retour contre le Tchad ce Dimanche à N’Djamena. Un match crucial dans la mesure où le Syli pourrait décrocher en cas de victoire, son billet pour la CAN 2021.