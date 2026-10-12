Éliminatoires CAN U23 : de 42 à 25 joueurs, le Syli espoir peaufine les derniers réglages

À quelques semaines de son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN U23 2027, le Syli national espoir peaufine ses derniers réglages à Conakry. Entamé le 15 septembre dernier avec 42 joueurs présélectionnés, le stage se poursuit désormais avec un groupe réduit à 25 éléments par Morlaye Cissé et son staff technique.

Dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23 TotalEnergies Égypte 2027, la sélection guinéenne affrontera le Botswana en novembre prochain.

Exempté du premier tour, le Syli Espoir a entamé sa préparation le 15 septembre avec une liste de 42 joueurs présélectionnés.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a indiqué que cette première phase de préparation avait permis à Morlaye Cissé et à son staff de réduire l’effectif à 25 joueurs.

« Le travail de sélection s’est achevé dimanche 11 octobre 2026 par un match amical disputé au Centre technique Chérif Souleymane de Nongo. Opposé à l’équipe nationale scolaire, le Syli Espoir s’est largement imposé sur le score de 5 buts à 0 », précise l’instance dans son communiqué.

La FEGUIFOOT indique également que la deuxième phase de préparation se poursuivra au Centre technique de Nongo avec ce groupe restreint, en vue de la double confrontation face au Botswana.

Une double confrontation décisive en novembre

Pour rappel, le match aller est prévu au Botswana entre le 9 et le 11 novembre 2026. La manche retour se disputera à Conakry entre le 15 et le 17 novembre.

En cas de qualification, les hommes de Morlaye Cissé accéderont au troisième et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U23, prévue en 2027 en Égypte.