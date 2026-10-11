Menace de grève : les enseignants contractuels suspendent leur bras de fer avec les autorités

Après avoir menacé de déclencher une grève dès cette semaine, les enseignants contractuels communaux non retenus ont finalement repris les discussions avec les autorités. Une rencontre s’est tenue ce samedi 10 octobre au ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, avec pour objectif d’examiner leur situation.

Autour de la table se trouvaient des représentants du gouvernement, les membres de la commission technique ainsi que le Collectif des Enseignants Contractuels Communaux Non Retenus de Guinée (CECCNRG). Les échanges se sont déroulés sous la médiation du président du Conseil national du dialogue social (CNDS).

Au cœur des discussions : la « régularisation définitive de la situation des Enseignants Contractuels Communaux Non Retenus de Guinée », conformément aux engagements inscrits dans le protocole d’accord du 3 janvier 2026.

À l’issue de cette rencontre, le collectif s’est félicité de la reprise des échanges, qu’il considère comme une avancée dans les négociations. Il se veut rassurant quant à la suite du processus et affirme que les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions.

« Le dialogue est renoué, les travaux se poursuivent normalement et dans une atmosphère constructive, conformément au point 7 du protocole d’accord du 3 janvier 2026.»

Dans le même temps, le CECCNRG appelle les enseignants concernés à garder leur calme et à rester disponibles pour les prochaines consignes. Le collectif leur demande notamment de maintenir leurs téléphones allumés afin de pouvoir suivre les éventuelles instructions annoncées dans les prochaines heures.

« Le Collectif vous informe de rester calmes, sereins et confiants. Le CECCNRG vous demande de garder vos téléphones actifs et de rester à l’écoute et prêts à suivre les futures instructions qui seront données dans les prochaines heures », a indiqué le collectif.

Il a également lancé un appel aux enseignants qui ne sont pas concernés par le protocole d’accord du 3 janvier 2026, les invitant à déposer leur candidature en nombre : « les Enseignants Contractuels qui ne sont pas concernés par le protocole d’accord du 3 janvier 2026 de postuler massivement. »

Cette reprise du dialogue intervient alors que la menace de grève faisait planer le risque d’un nouveau bras de fer entre les enseignants contractuels non retenus et les autorités. Si les discussions ont repris, la situation reste toutefois en suspens : aucune décision définitive concernant leur régularisation n’a été annoncée et le collectif n’a pas formellement déclaré la levée du mot d’ordre de grève.