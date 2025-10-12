En marge d’une conférence de presse animée ce samedi 11 octobre 2025, à l’université de la Sorbonne, à Paris, Cellou Dalein Diallo a abordé plusieurs sujets sensibles.

Interrogé sur la situation en Côte d’Ivoire où le président Alassane Ouattara est sur le point de briguer un 4e mandat, le président de l’UFDG a expliqué qu’il préfère ne pas commenter la politique des pays voisins de la Guinée. « Je n’aime pas commenter la vie politique dans les pays limitrophes de la Guinée. »

Selon lui, il est souvent vu comme un « faiseur de roi » dans la région, car dit-il, il a beaucoup de partisans. « Je suis souvent considéré à tort ou à raison comme un ‘faiseur de roi’ dans la sous région, parce que j’y ai beaucoup de partisans. »

Il a ajouté que toute prise de position pourrait être perçue comme une ingérence. « toute prise de position pourrait être perçue comme une ingérence dans les affaires intérieures » à cause de son influence politique.

Cellou Dalein Diallo a également parlé du rôle important des communautés guinéennes à l’étranger. « Les communautés guinéennes jouent un rôle important et prennent souvent position d’un côté ou de l’autre. je m’interdis de commenter la situation politique dans les pays voisins. »

Enfin, il a rappelé qu’il n’est pas un simple citoyen. « Je ne suis pas un simple citoyen ou un simple leader ; donc, lorsque je m’exprime, cela peut avoir des répercussions politiques importantes. »