Le Syli national de Guinée a réalisé une performance impressionnante en s’imposant 4-0 face à l’Éthiopie, ce samedi 12 octobre 2024, au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé à Abidjan, lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Cette victoire est largement attribuée à la réorganisation mise en place par le nouveau sélectionneur, Michel Dussuyer. Sehrou Guirassy, ​​qui a inscrit un triple en première mi-temps, a souligné l’importance de cette dynamique.

«Tout dépend de l’animation de l’équipe. Quand ça joue bien, cela devient facile pour tout le monde, et on trouve des solutions. Aujourd’hui, il y a eu de très bons ballons, et nous avons su les exploiter. Je crois que ça va continuer ainsi. J’ai montré que je ne suis pas venu pour rigoler», a déclaré Sehrou Guirassy en conférence de presse après le match.

L’attaquant guinéen de Dortmund a également exprimé sa détermination à remporter le Ballon d’Or africain, pour lequel il est cité parmi les favoris. «Tous les matchs t’éloignent ou te rapprochent d’un peu plus du Ballon d’Or. Aujourd’hui, j’ai marqué un grand coup, mais comme je l’ai dit, c’est toujours l’équipe qui passe en premier”, a-t-il ajouté.

Pour assurer sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue au Maroc, le Syli national devra une nouvelle fois battre l’Éthiopie mardi prochain. « Il faut prendre les trois points », a insisté Guirassy.