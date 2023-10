Le Premier ministre, Bernard Goumou regrette de constater l’utilisation des images du président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya dans les activités et communications de plusieurs départements ministériels.

Dans un communiqué adressé aux responsables des départements, le chef du gouvernement dénonce cette situation non conforme aux directives de la charte graphique de la présidence et qui crée, selon lui, “la confusion et suscite un emploi inapproprié de l’image du président”.

Par la même occasion, Bernard Goumou invite désormais les ministres à soumettre, au préalable, leurs propositions en la matière au cabinet civil de la présidence de la République pour validation.