C’est un acte surréaliste qui s’est produit à Kourémalé cet après midi du mercredi 11 octobre 2023. Un militaire a pourchassé et blessé un conducteur de taxi moto.

La victime Mamadou Doumbouya explique les circonstances de cette agression. “J’étais sur la route, je ne savais pas s’il y avait une personne derrière moi. J’ai quitté Kourémalé, quand j’ai franchi le barrage, de gens m’ont rapporté qu’il y a quelqu’un derrière moi. C’est ainsi, il fait sortir son couteau pour me blesser à la main”, a expliqué la victime.

Informé de la situation, le sous-préfet de la localité a effectué le déplacement sur les lieux pour s’enquérir de la situation. “C’est un sentiment de regret de voir aujourd’hui qu’un de mes citoyens a été blessé par un militaire qui travaille a Faradamany. Immédiatement, je me suis rendu sur le lieu pour voir. Mais, j’ai trouvé que la police et la gendarmerie étaient en avance. C’est ainsi qu’on a envoyé la victime dans une clinique pour des soins. Je peux vous dire que son état de santé est mieux aujourd’hui”, précise le sous-préfet capitaine Siaka Doumbouya qui annonce avoir ordonné les forces de défense et de sécurité d’ouvrir une enquête.

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire Condé