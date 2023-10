Nommé le 4 mars 2023 à la tête de la préfecture de Siguiri par le Colonel Mamadi Doumbouya, l’ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile Maramany Cissé avait promis de lutter contre l’insécurité qui reste une préoccupation des citoyens.

Huit mois après, le constat révèle que le phénomène persiste avec plus d’ampleur à Siguiri. Une situation qui inquiète la population. Dans la nuit du mardi 10 octobre 2023, une attaque à main armée contre une fonderie d’or a fait deux blessés graves et une importante quantité d’or emportée.

Selon le procureur de la république près le tribunal de première instance de Siguiri, Amadou Kindy Baldé, l’insécurité prend une proportion inquiétante dans la ville. «Depuis le 23 juin, il y a eu 17 cas de crimes, dont 11 cas d’attaques à main armée faisant 9 morts, six blessés, et plus de 300 millions de francs et de l’or emportés».

Face à la persistance du phénomène, les citoyens de Siguiri ont exprimé leur colère, mardi 10 octobre 2023, dans les rues et ont exigé le départ du préfet qu’ils accusent d’avoir ” échoué dans son combat contre l’insécurité “.

Réagissant sur le sujet, ce mercredi, le préfet a évoqué les facteurs favorisant l’insécurité dans sa circonscription. «Il y a 124 sociétés minières, industrielles, semi-industrielles et en exploration, 560 zones d’exploitation artisanale qui font frontière avec le Mali. Donc, le problème est complexe. Nous venons de recevoir une brigade anti-criminalité composée de 15 agents (…) Aujourd’hui ils ont commencé les patrouilles nocturnes organisées par les forces de défense et de sécurité autour de Siguiri, dans les sous-préfectures et les frontières. Mais l’effectif reste encore à augmenter».

Ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans le premier gouvernement d’Alpha Condé, le préfet de Siguiri Maramani Cissé est un policier de carrière. En 2013, il avait été limogé par Alpha Condé suite à son incapacité à gérer les manifestations de l’opposition républicaine d’alors qui exigeait l’organisation des élections législatives.

Par la suite, il avait été nommé, plus tard, conseiller à la Présidence de la République chargé des réformes du secteur de défense et de la sécurité.