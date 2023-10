Le ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique est accusé par le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) d’être à l’origine du blocage de l’accès au site d’informations Guineematin.com.

Réagissant sur le sujet, ce mercredi 11 octobre 2023, Ousmane Gaoual Diallo dénonce des «accusations non fondées» qui portent atteinte à son honneur et appelle le SPPG à apporter des preuves de ses accusations.

«Quand ils disent des choses pour juste jeter des gens en pâtir, ils doivent au minimum disposer des preuves. Sinon, vous nous obligez, pour laver notre honneur, à faire recours à la loi. Et ce n’est pas toujours bien de voir un homme public entraîner un journaliste devant la loi. Il faut que vos collègues aussi apprennent que quand ils disent des choses que cela repose sur un minimum de preuves », a réagi le ministre dans “On refait le monde” sur Djoma.

À la question de savoir s’il n’existe pas des antécédents entre le ministre et le fondateur du site Guineematin à cause de la ligne éditoriale du média, Ousmane Gaoual Diallo tranche. «À supposer qu’il y ait des antécédents, cela ne me donne pas le droit de suspendre son site. Je ne suis pas au ministère pour régler mes comptes personnels».

Ousmane Gaoual Diallo rappelle qu’il a commencé à accompagner et à défendre la liberté de la presse depuis 1988 avec l’arrivée du journal Le Lynx. C’est pourquoi, le ministre déplore le fait qu’il soit considéré comme un “ennemi de la presse”.