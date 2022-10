En prélude de l’ouverture officielle de la quatrième édition du salon des entrepreneurs (SADEN), plusieurs entrepreneurs se sont donné rendez-vous autour du thème : ‘’Des idées innovantes et des parcours inspirants pour changer le monde’’, au compte de la deuxième édition du TEDx Dixinn, à l’hôtel Kaloum.

Initiée en 1984, TED est une fondation américaine à but non lucratif, aujourd’hui mondialement connue pour ses conférences percutantes «18 minutes pour changer le monde».

En Guinée, cet évènement est organisé par le Salon des entrepreneurs à la veille de la tenue du grand rendez-vous des acteurs du monde entrepreneurial à Conakry, chaque année.

Aissatou Barry, la responsable de communication de la maison d’édition Harmattan Guinée a parlé ‘’Femme et métier du livre, ma contribution active à la vie littéraire de Guinée’’, au cours de son exposé : « J’ai partagé avec le public, mon expérience depuis que j’ai commencé à évoluer dans l’univers du livre en Guinée. Et cela commencé depuis 2016 pendant les préparatifs de Conakry capital mondiale du livre. Les organisateurs m’ont choisie pour venir partager cette expérience avec le public c’est qu’ils ont pensé que cela méritait d’être connu. Alors, j’ai parlé de la faible représentativité des femmes dans le secteur. Il n’y a pas beaucoup de femme écrivaine aujourd’hui en Guinée. Je dirais qu’il n’y a même pas de femme qui travaille dans le métier du livre. Il n’y a pas beaucoup de femme éditrices. Nous pouvons toutes être des éditrices, travailler dans le domaine du livre. Le métier du livre, c’est un métier qui a tous les domaines en son sein.»

La journaliste camerounaise et directrice de publication du magazine féminin AZamaG, a voulu aussi partager ses expériences avec les entrepreneures guinéennes. Elle a exposé sur le rôle des femmes africaines dans les médias et le monde entier.

«Pourquoi nous ne prenons pas la parole pour nous exprimer à la place des hommes, avec les hommes ? Pourquoi est-ce que c’est toujours aux hommes on tend le micro pour parler des choses importantes alors que nous sommes cantonnées à la cuisine et à la mode ? Je dénonce l’absence des femmes dans les médias, le fait qu’on ne donne pas la parole aux femmes pour qu’elles puissent parler d’elles-mêmes ? Où des choses importantes ? », a-t-elle souligné.

«Du rêve à la réalité de Conakry à Porto Rico», est le thème abordé par la miss Saran Bah. Prenant part à cette rencontre, elle dit avoir expliqué le rêve d’une jeune fille qui voulait aller à miss monde pour présenter son pays et qui a, par la grâce de Dieu su réaliser ce rêve avec beaucoup d’obstacles.

«Osez rêver, faire de ce rêve un objectif et se donner les moyens d’atteindre ces objectifs-là. Ce qui signifie qu’il y’a du travail à faire, une assistance qu’il faut avoir, car toute chose requiert une assistance financière, morale etc. Déjà moi je pense qu’une seule personne à elle seule ne peut rien faire, il faut t’entourer de bonnes personnes qui puissent mettre à profit leurs temps, leurs énergies et leurs soutiens qu’ils soient financiers ou moraux pour que le projet y prenne et qu’on puisse aller de l’avant », a conseillé Saran Bah.

Le SADEN s’ouvre ce mercredi 12 octobre 2022, sous le thème : » L’Entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive. »