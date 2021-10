Avant l’incident survenu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre 2021 au groupe Djoma média, les comptes de ce groupe de presse ont été gelés par les nouvelles autorités. C’est une annonce faite par son Directeur général Kalil Oularé ce mardi 12 octobre 2021 chez nos confrères de FIM FM.

Le groupe de média appartenant à l’intendant de l’ancien régime, Kabinet Sylla dit Bill Gate, a été la cible des forces spéciales le week-end dernier. Invité à réagir suite à l’arrivée de la délégation du CNRD conduite par le Colonel Balla Samoura pour réaffirmer son attachement à la liberté de la presse, le DG de ce medias privé dit regretter cette manière des nouvelles autorités avant de déclarer que les comptes de son groupe ont été gelés sans aucun motif : « Actuellement tous les comptes de Djoma média et Djoma Holding sont gelés. Donc on a appris ça vendredi, mais on n’a pas eu le temps de confirmer. Et samedi, on est cible d’une attaque, une décente d’envergure dans nos locaux, cela pose des questions. »

A en croire le patron dudit groupe, Djoma média compte plus de 200 personnes en son sein.