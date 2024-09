Suite aux récentes intempéries pluvieuses, des tragédies sont survenues en mer au début du mois de septembre 2024. Le gouvernement guinéen, par le biais du ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, a publié un communiqué ce jeudi 12 septembre 2024, invitant les acteurs du secteur à la vigilance.

Selon le département de la Pêche, un navire de pêche semi-industrielle et une pirogue de pêche artisanale ont fait naufrage, entraînant des pertes humaines et matérielles importantes. À ce jour, on déplore 5 décès, de nationalités chinoise, sierra-léonaise et guinéenne. Quatre autres personnes sont portées disparues, et une seule a pu être secourue.

“Face à cette situation, nous appelons tous les acteurs du secteur de la pêche à redoubler de vigilance, à observer les prévisions météorologiques et à suivre les instructions des responsables de ports et débarcadères. Il leur a été ordonné de veiller à ce que chaque embarcation soit équipée des matériels de sécurité requis, tels que les gilets de sauvetage, les balises de localisation et les systèmes de communication et d’alerte, avant d’émettre toute autorisation de pêche.”

Par ailleurs, le gouvernement a présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées, à la communauté des pêcheurs et à tous ceux touchés par cette tragédie. « Nous partageons votre douleur et votre chagrin en ces moments difficiles. »