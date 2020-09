Entrée en cours de jeu face au FC Oberneuland en coupe d’Allamagne, l’ancien capitaine guinéen Ibrahima Traoré a participé au festival offensif du Borussia Mönchengladbach, en inscrivant son petit but !

Mönchengladbach a respecté son rang en ce premier tour de la coupe d’Allemagne face à la modeste équipe de 5e division FC Oberneuland. Une victoire nette et sans bavure (0-8) à laquelle l’international guinéen a pris part.

Remplaçant au coup d’envoi, Ibrahima Traoré est apparu sur la pelouse en seconde mi-temps (62e). Et il ne lui a fallu que 14 petites minutes pour trouvé le chemin des filets adverse (76e) et marqué le 7e et avant dernier but de sa formation. C’est sa toute première réalisation de la saison.

Cantonner désormais à un second rôle malgré son aura dans le vestiaire, Traoré se doit de réaliser une saison régulière cette fois, enfin, s’il espère peser dans les esprits et continuer l’aventure sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. Il est bien parti en tout cas…

@JeuneElhadj