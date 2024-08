Ce lundi 12 août 2024, les Forces vives de Guinée ont lancé un appel à observer une journée de “ville morte” dans tout le Grand Conakry. Cette initiative vise à dénoncer ce qu’elles considèrent comme des “abus” de la part des autorités de la transition et à exiger le retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024. Un tour effectué entre 7h40 et 9h00 sur l’axe Wanidara, Cité Enco 5, Cosa et Bambéto, réputé pour son soutien à l’opposition, permet de dresser un tableau de la situation sur le terrain.

Dans ces quartiers, les signes de l’adhésion à l’appel des Forces vives de Guinée sont visibles. La majorité des commerces restent fermés, témoignage du large suivi de l’appel. Les marchés, habituellement animés, offrent une image inédite : seules quelques vendeuses de condiments, principalement des feuilles, sont présentes au niveau des marchés de la Cité Enco 5 et de Koloma. Le contraste avec l’agitation habituelle est frappant.

La circulation sur cet axe, d’ordinaire dense et souvent sujette à d’interminables embouteillages, est aujourd’hui étonnamment fluide. Les embouteillages typiques pour atteindre les ronds-points de Cosa et Bambéto sont absents, permettant aux rares véhicules en mouvement de traverser ces points névralgiques à une vitesse inhabituelle. L’atmosphère semble à la fois calme et tendue, comme si la ville retenait son souffle.

Cependant, la présence des forces de défense et de sécurité est notable. Des policiers et des gendarmes sont visibles aux points stratégiques : au Carrefour marché (Wanidara), au rond-point de Cosa, à Cirage, et à Koloma. On note également la présence de militaires par endroit. Leur présence vise manifestement à prévenir tout débordement et à assurer le maintien de l’ordre durant cette journée particulière.

Cette journée de ville morte est une étape dans les tensions entre les Forces vives de Guinée et les autorités de la transition, et reflète le climat d’incertitude qui prévaut à l’approche de la date butoir du 31 décembre 2024. Le suivi de la journée ville morte sera un indicateur clé de l’adhésion populaire aux revendications des Forces vives et de l’évolution de la situation politique dans le pays.