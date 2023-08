Le parti rassemblement du peuple de Guinée (RPG), a tenu son assemblée générale ce samedi 12 août 2023. À cette occasion, Mohamed Lamine Kamissoko, s’est exprimé sur la question liée à la nomination des chefs de quartier par les gouverneurs.

Ce membre du bureau politique de l’ex parti au pouvoir, soutient que derrière cette idée de la junte se cache une volonté de se maintenir au pouvoir.

«Quand je vois le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation dire qu’il faut nommer les chefs de quartier et les présidents de district, cela est une tentative de monopolisation et aussi de se maintenir au pouvoir. Et de plus quand il dit que le chef de quartier doit avoir 18 à 25 ans c’est plus grave, c’est très dangereux pour le pays. Je ne suis pas contre la jeunesse, je ne suis pas contre la vieillesse mais depuis que l’humanité existe, la jeunesse a toujours travaillé aux côtés de la vieillesse pour avoir de l’expérience, de la connaissance et de la compétence. La vieillesse ne peut pas aller sans la jeunesse et la jeunesse ne peut pas aller sans l’expérience des vieux. C’est comme ça que va l’humanité».

Par ailleurs, Mohamed Lamine Kamissoko affirme que tout ce qui se passe dans les quartiers se fait devant les citoyens. Donc, pour lui, la junte n’a qu’une seule volonté, celle de se maintenir au pouvoir.

«Nous savons tous ce qui se trame dans les quartiers. Les démarches qui sont entrain de se faire c’est soit pour s’éterniser ou pour préparer quelqu’un qui va venir protéger l’intérêt de la junte militaire.Toute ces démarches sourdines dans nos quartiers se passent dans nos mains».