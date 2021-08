Des jeunes des quartiers Siguiri Koura 1 et d’énergie ont barricadé les principaux artères de la commune urbaine ce jeudi 12 août 2021. Selon nos informations, ces jeunes réclament le courant électrique et le bitumage de la voirie urbaine de Siguiri.

«Le président Alpha condé a un peu fait, mais il reste beaucoup encore. Il n’est suivi que par des esclaves et des hypocrites qui ne cherchent que leurs intérêts au profit du bas peuple. Nous jeunes des quartiers Energie et de Siguiri Koura 1, nous demandons aux autorités locales et au président de la République de faire de nos revendications, une priorité. Cela fait déjà plus de 3 ans, que nous sommes dans l’attente. S’ils ne font pas les routes, qu’ils remplissent au moins les trous creusés par les sociétés», déplore un des manifestants, Souleymane Ballo, qui se réclame du parti au pouvoir, le Rpg arc-en-ciel.

Au moment où nous quittions les lieux (13h 12), la circulation était bloquée à Sokouda, énergie, en passant par la colline et d’autres endroits du centre ville de Siguiri.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinee360