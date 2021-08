Les Donzos (chasseurs traditionnels) ont été aperçus à Gaoual la semaine dernière, notamment dans la zone où l’or est découverte, sous prétexte d’assurer le maintien d’ordre dans la localité. Même s’ils seront sommés de quitter les lieux quelques jours après, Cellou Dalein Diallo a tout de même, soulevé le laxisme du gouvernement qui serait en train de jouer à la complicité.

A en croire l’ancien Chef de file de l’opposition, ces Donzos jouissent en outre, du laxisme de l’État «parce qu’à un moment donné, on a fait appel à eux pour jouer un rôle en faveur du pouvoir. Ils sont forts de cette légitimité. Mais ce n’est pas la légalité, parce qu’ils peuvent jouir d’une certaine impunité ou d’une certaine complicité de la part des autorités qu’ils ont servi à un moment donné sur un autre terrain.»

Les Donzos, poursuit monsieur Cellou Dalein, ne devraient pas être à Gaoual, ni ailleurs pour le maintien d’ordre. «C’est l’absence de l’Etat et le laxisme dont l’Etat fait preuve, par rapport à certains groupements qui aident à défendre le pouvoir illégal et illégitime. Sinon, ils sont dans l’illégalité, on devait les arrêter, les mettre en prison parce qu’ils ne peuvent pas venir faire le maintien d’ordre à Kounsitel ou ailleurs.»

Il conseille en fin: «l’État doit veiller à ce que les gens n’exercent des activités que celles qui les sont reconnues par la loi. On ne peut laisser des gens venir à la place des gendarmes et policiers pour le maintien d’ordre à Kounsitel[…]»