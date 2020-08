La visite du ministre de la Justice, Mory Doumbouya a la Maison centrale, mardi 11 août 2020, a été vivement saluée par le Barreau guinéen qui souhaite que la démarche soit élargie aux prisons à l’intérieur du pays.

Le bâtonnier Me Djibril Kouyaté dit avoir «bien apprécié qu’un ministre se déplace pour voir les détenus à la Maison centrale. De mémoire d’avocat, c’est la première fois de voir ce genre d’événement en Guinée».

Et d’ajouter «la visite a créé de la joie chez les détenus. Ils se sont sentis dans la République. Quand on rentre en prison c’est comme si on est banni de la Société, mais avec cette visite, ils se sont sentis pris en charge par l’État et considérés comme des citoyens normaux», souligne le président du Barreau guinéen qui souhaite «que cela soit élargi aux autres prisons à l’intérieur du pays».