Alpha Condé a été choisi par le RPG Arc-en-ciel pour représenter le parti à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. Au micro de nos confrères de la radio Espace ce mercredi 12 août, l’honorable Souleymane Keïta a justifié ce choix.

Actualité oblige, ce membre du bureau politique du parti au pouvoir a indiqué, que le Rpg anticipe ses démarches afin d’être au rendez-vous de la présidentielle à la date proposée par la CENI et entérinée par le Chef de l’État, mardi soir.

Revenant sur la désignation d’Alpha Condé, le député affirme que les militants du parti on fait le bon choix: « nous avons exprimé notre point de vue. Le Rpg est plein de cadres mais le professeur Alpha Condé est le leader qui réunit le charisme, les connaissances et les relations nécessaires dans le contexte actuel de la Guinée, et à porter le pays plus haut, cela ne signifie pas que le parti est vide de cadre(…). »

Souleymane Keita ajoute que sur le plan constitutionnel, « rien » n’empêche Alpha Condé d’être candidat à ces élections « car il a le meilleur atout et la meilleure expertise de toute la mouvemence présidentielle dans sa globalité pour conduire le pays et obtenir des résultats tout en gardant la stabilité du pays. »

Adama Hawa Bah