Mamadi Doumbouya : « Le plus difficile commence maintenant»

À l’occasion d’une rencontre tenue vendredi 10 juillet 2026 avec les 81 anciens conseillers du Conseil national de la Transition (CNT), le président Mamadi Doumbouya, a livré un message axé sur les défis à venir dans le processus de transformation de la Guinée, notamment à travers le programme Simandou 2040.

Devant ses interlocuteurs, le chef de l’État a insisté sur le fait que la refondation engagée par son régime ne saurait être considérée comme une étape achevée, mais plutôt comme un processus exigeant qui appelle des efforts constants.

« La refondation n’est pas une destination, c’est un engagement permanent, plus difficile. Et je peux vous dire que le plus difficile commence maintenant. Nous devons transformer nos institutions. Nous devons transformer notre économie. Nous devons transformer la vie de nos concitoyens », a déclaré Mamadi Doumbouya.

Poursuivant son intervention, le président guinéen a présenté Simandou 2040 comme un projet dépassant le seul cadre économique. Selon lui, cette initiative doit produire des effets concrets dans le quotidien des populations et constituer un levier de transformation nationale.

« C’est tout le sens de Simandou 2040. Pour moi, Simandou 2040 n’est pas seulement un projet économique. C’est le projet d’une génération, le projet d’une Guinée qui croit en elle-même, qui transforme sa recherche au profit de son peuple, une Guinée qui investit dans sa jeunesse, une Guinée qui avance dans l’unité, le travail et la discipline. Cette ambition ne pourra réussir que si nous restons ensemble », a-t-il affirmé.

Pour Mamadi Doumbouya, la réussite du développement national repose sur la mobilisation collective de l’ensemble des Guinéens. Il a ainsi appelé à privilégier l’unité nationale et à écarter les divisions susceptibles de freiner les ambitions du pays.

« La Guinée n’a besoin ni d’haine ni de division. Elle a besoin d’hommes et de femmes qui aiment profondément leur pays, car aucune richesse n’est plus grande que l’amour de la patrie. Servir la Guinée n’est pas un mandat, c’est un engagement de toute l’humanité. L’histoire retiendra que lorsque la nation vous a appelé, vous avez répondu présent. Et continuons ensemble à bâtir cette Guinée forte, souveraine, prospère et respectée que notre peuple mérite. Ensemble, faisons de Simandou 2040 non seulement un programme de développement, mais le symbole de la Guinée. Le symbole de notre unité, de notre ambition et de notre renaissance », a conclu le chef de l’État.