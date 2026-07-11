Force en attente de la CEDEAO : après sa certification à 98 %, l’armée guinéenne réaffirme son engagement régional

Quelques mois après l’élection présidentielle qui a marqué le retour de la Guinée au sein des instances de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine, les Forces armées guinéennes franchissent une nouvelle étape dans leur processus d’intégration aux mécanismes régionaux de sécurité.

La compagnie motorisée guinéenne vient d’être officiellement reconnue conforme aux standards opérationnels de la Force en attente de la CEDEAO, à l’issue d’une mission d’évaluation menée par les responsables de cette structure. L’unité militaire a obtenu un taux de conformité de 98 %, une performance qui ouvre désormais la voie à son intégration effective dans le dispositif régional.

Mise en place en 2024, la Force en attente de la CEDEAO constitue un instrument stratégique de l’organisation sous-régionale pour la prévention des conflits, la gestion des crises et les opérations de maintien de la paix. Elle repose sur des contingents militaires, policiers et civils fournis par les États membres, qui restent déployés dans leurs pays d’origine en attendant une éventuelle mobilisation décidée par les instances compétentes.

Selon des informations rapportées par la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), l’évaluation de la compagnie guinéenne s’est tenue au Centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix de Samorya, dans la région de Kindia. La mission était conduite par le Général de brigade Cheick Suleyman Massaquois, chef d’état-major de la Force en attente de la CEDEAO.

Les inspecteurs ont examiné plusieurs aspects liés aux capacités de l’unité, notamment son niveau de préparation opérationnelle, ses équipements, ses ressources logistiques ainsi que son aptitude à participer à des missions conjointes avec les forces des autres États membres de la CEDEAO.

À l’issue de l’évaluation, le Général Cheick Suleyman Massaquois a salué les performances réalisées par le contingent guinéen. « On peut dire que nous sommes vraiment satisfaits, car nous pouvons certifier que cette unité a passé avec succès toutes les étapes de l’inspection. La Guinée peut être fière d’avoir obtenu un taux de conformité de 98 %. »

La mission d’inspection s’est achevée par la remise du rapport final aux autorités militaires guinéennes. Le chef d’état-major général des Armées, le Général Ibrahima Sory Bangoura, a pour sa part réaffirmé l’engagement de la Guinée à jouer pleinement son rôle au sein de ce mécanisme régional de sécurité.

« Au nom du commandant en chef des Forces armées guinéennes et du directeur de cabinet du ministère de la Défense, je réitère la volonté affichée de la Guinée de faire pleinement partie de cette force. »

Cette certification marque une étape importante pour les Forces armées guinéennes, désormais reconnues comme un partenaire opérationnel au sein de la Force en attente de la CEDEAO, dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires.