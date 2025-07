Le bras de fer entre le Mouvement des Réformateurs et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) continue de s’intensifier. Ce samedi 12 juillet 2025, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par la Coalition pour le Soutien du Oui au Référendum (CSOR), Lamarana Petty a vivement critiqué Cellou Dalein Diallo.

« Cellou Dalein Diallo ne fait pas le peuple de Guinée. C’est quoi ça ? C’est répugnant. Partout où Cellou est absent, il est présent ; partout où il est présent, il est absent. Ils n’ont qu’à se taire, parce qu’on commence à en avoir marre, » a-t-il lâché, dans un ton particulièrement acerbe.

Il a ensuite appelé les partisans de l’ancien Premier ministre à l’aider à accomplir une formalité essentielle : « Qu’ils aident Cellou Dalein à se faire recenser, car si on n’est pas recensé, on n’est pas électeur, on n’est pas éligible. C’est aussi simple que ça », a-t-il martelé.

Lamarana Petty a également profité de l’occasion pour balayer les rumeurs faisant état de liens privilégiés avec les plus hautes autorités du pays. « Je vous assure, depuis que Bah Oury est Premier ministre, je ne l’ai pas vu. Je ne cherche pas à rencontrer quelqu’un. Je n’ai pas non plus vu le président Mamadi Doumbouya, malgré ce que les gens racontent chaque jour, comme quoi il m’aurait donné des milliards. On entend tout et n’importe quoi », a-t-il réagi.

En conclusion, le réformateur a rappelé sa vocation pédagogique en adressant une dernière pique à l’UFDG : « Que les gens, vraiment, se mettent en phase et à la page. L’UFDG, qui cherche à se reconstruire, doit faire la distinction entre un homme, une Constitution, un référendum et un peuple. S’ils n’ont pas bien compris, je leur rappelle que je suis enseignant. Je leur expliquerai ce que c’est.»