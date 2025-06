Le ministère de la Sécurité et de la protection civile a procédé, ce mercredi 11 juin 2025, à l’inauguration du nouveau commissariat urbain de police de Boulbinet, dans la commune de Kaloum. Une infrastructure qui s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la sécurité intérieure.

À cette occasion, le ministre secrétaire général à la Présidence, Général Amara Camara, a salué une vision qu’il juge cohérente et méthodique. « Je voudrais respectueusement saluer la vision du chef de l’État, mais aussi sa constance, secteur par secteur, domaine par domaine, de donner à notre administration en général, mais aussi à notre pays, la place qui l’appartient dans le concert des nations », a-t-il déclaré devant les autorités et les forces de sécurité réunies pour l’événement.

« Quand un pays veut se développer, il faut se donner les moyens pour sa paix et pour sa sécurité », a-t-il martelé.

Le ministre a également mis en lumière la stratégie globale du chef de l’État visant à professionnaliser et moderniser les forces de défense et de sécurité : « Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, fait en sorte que les forces de défense et de sécurité dans leur globalité […] continuent leur montée en puissance. Cela signifie pour nous le recrutement, ça signifie l’entraînement, ça signifie la formation, mais aussi l’équipement. »

Dans cette logique, le nouveau commissariat de Boulbinet n’est qu’une première étape dans un vaste programme. Selon le ministre, plusieurs autres commissariats sont actuellement en construction à travers le pays. Une manière de « ramener la sécurité au plus près des populations et améliorer les relations des forces de défense et de sécurité tous les jours avec les populations, partout en République de Guinée. »