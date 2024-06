L’avocat du capitaine Moussa Dadis Camara, a fait des révélations troublantes concernant l’évasion des accusés dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009. A la barre du tribunal criminel de Dixinn, ce mercredi 12 juin 2024, Me Jocamey Haba a détaillé les circonstances entourant l’enlèvement de son client à la Maison centrale de Conakry dans la nuit du 4 novembre 2023.

“Un commando a pris d’assaut la Maison centrale de Conakry pour enlever le président Moussa Dadis Camara. J’ai appelé le procureur de la République, le procureur général, le garde des Sceaux et le bâtonnier. J’ai dit : ‘Vous savez que le président Dadis ne peut pas s’évader,” a-t-il affirmé, insistant sur l’impossibilité de l’évasion de son client.

Me Haba a également souligné les défaillances sécuritaires à la Maison centrale, rendant difficile l’accès des avocats aux détenus. “Aujourd’hui, s’il y a tout un camp à la maison centrale et que nous avocats, c’est difficile d’y accéder, c’est parce qu’il est là-bas. Mais parce qu’on n’a pas pu assurer sa sécurité, on est venu l’enlever”, a-t-il ajouté.

L’avocat a révélé aussi que Dadis Camara partageait sa cellule avec le colonel Tiegboro Camara, le colonel Blaise Goumou et le colonel Claude Pivi (toujours en cavale). Le commando dirigé par “le fils de Claude Pivi”, devait donc enlever le président Moussa Dadis Camara pour créer une diversion. “Pourquoi son enlèvement était nécessaire ? C’est parce que tout le monde sait que c’est un ancien chef d’État. Chacun savait que la tension allait être concentrée sur lui”, a expliqué Me Haba.

L’avocat a détaillé l’opération menée pour retrouver Dadis Camara après son enlèvement. Il a précise que c’est lui qui a retrouvé les traces de son client. “Je sais parce que j’étais au milieu de dix pick-ups de gendarmes avec un gilet anti-balle. Les autorités avaient saisi le Haut commandement. Le haut commandant m’a appelé par la suite et nous avons indiqué un lieu de rencontre. Ils savent combien de fois une personne en situation difficile a besoin de son avocat,” a-t-il raconté.

Accompagné de ses équipes de la gendarmerie, Me Haba a réussi à retrouver Dadis Camara et à le ramener jusqu’à la Maison centrale. “C’est moi qui ai tout fait avec ces dix pick-ups de gendarmes pour le retrouver. Avec le colonel Blaise et moi-même, le président Dadis a échangé avec le procureur de la République. Ensuite, j’ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires jusqu’à la Maison centrale,” a-t-il ajouté.

Dadis Camara humilié à la Maison centrale

Faisant référence à la diffusion des images des prévenus après leur retour à la Maison centrale, Me Haba a dénoncé le traitement infligé à Dadis Camara, violant sa vie privée. “Cet homme a encore été humilié à la Maison centrale. Malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, [quand] les envoyés de la Présidence [sont venus], j’ai dit que vous ne pouviez pas avoir ses images. Il a droit à son intimité, à sa vie privée,” a-t-il expliqué.

Malgré ces protestations, les autorités ont décidé de procéder à l’interrogatoire de Dadis Camara bien qu’il soit sous le choc. “C’est le procureur de Kaloum qui m’a dit : ‘Me, ceux-ci sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher’. Pendant qu’il était dans un traumatisme absolu, on a décidé de l’entendre,” a conclu Me Haba.