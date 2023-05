Le président de l’UFDG se dit profondément touché par les cas de morts enregistrés lors de la dernière manifestation appelée par les Forces vives de Guinée.

Cette fois-ci, Cellou Dalein Diallo charge la garde rapprochée du président de la transition d’être responsable de mort de 7 Guinéens, entre mercredi et jeudi à Conakry.

“Je suis profondément indigné par l’ampleur du carnage perpétré contre de jeunes manifestants à l’occasion de la marche appelée par les FVG pour les journées des 10 et 11 mai 2023. Sept citoyens ont été abattus à bout portant et plusieurs autres dizaines dont un bébé de 6 mois ont été blessés par balles. Ces crimes ont été commis avec la participation visible et documentée de la garde rapprochée du président du CNRD, le Colonel Mamadi Doumbouya, alors qu’au même moment, se tient le procès du massacre du 28 septembre censé sonner le glas de l’impunité et des crimes d’Etat dans notre pays”.

Poursuivant, le principal leader politique guinéen a déploré le silence de la communauté internationale face aux assassinats “délibérés et ciblées” de plus de 20 jeunes manifestants sous CNRD.

“Ces 7 morts portent à 24 le nombre de victimes impunies du CNRD depuis qu’il a décidé de réprimer dans le sang toute manifestation dans les rues et sur les places publiques. Je déplore le silence de la communauté internationale face à ces crimes et à l’impunité qui les encourage”.

Toutefois, Cellou Dalein appelle à plus de détermination pour continuer la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. “Le temps de la justice, de la réparation, et même des hommages de la République, viendra. Inéluctablement. C’est notre devoir de le préparer en continuant, avec encore plus de détermination, le combat pour le respect des droits et libertés des Guinéens”.