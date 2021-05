A quelques heures de la célébration de la fête de l’Aid El fitr, la Direction générale de la police a annoncé six (6) importantes mesures pour assurer la sécurisation des festivités de Ramadan prévue ce jeudi 13 mai 2021.

La sécurisation des lieux de culte et de Prières, l’application des mesures sanitaires notamment, le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains, le contrôle des véhicules à la rentrée et à la sortie de Conakry à travers des Cheikts-points de Kountiya, de Keitayah, Yorokoguia et Coyah et le respect du couvre-feu de 23 heures à 4 heures du matin, sont entre autres mesures annoncées dans un communiqué publié ce mercredi.