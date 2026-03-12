L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a officiellement lancé, ce jeudi 12 mars 2026 à son siège de Hamdallaye, la quatrième édition du concours « Filme la Guinéenne qui t’inspire ». La cérémonie de lancement a réuni responsables de l’organisation, anciens lauréats et de nombreux jeunes intéressés par cette initiative dédiée à la valorisation des femmes engagées.

À travers ce concours, l’ABLOGUI entend encourager les jeunes Guinéens à raconter, en images, les parcours de femmes qui œuvrent pour la promotion des droits, de la justice et de l’égalité. Soutenue par plusieurs partenaires engagés dans la défense des droits humains, l’initiative invite les participants à réaliser de courtes vidéos mettant en lumière l’impact concret de ces femmes au sein de leurs communautés. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est : « Elle agit pour toutes : droits, justice, action».

Selon le président de l’ABLOGUI, Baro Condé, cette quatrième édition marque une nouvelle étape dans l’évolution du concours. « Lors des trois premières éditions, nous avons reçu de nombreuses candidatures de jeunes Guinéens. L’année dernière, 95 vidéos ont été soumises. Cette année, nous voulons aller au-delà du simple portrait pour mettre davantage l’accent sur les actions concrètes des femmes qui contribuent à faire progresser les droits et l’accès à la justice pour les femmes et les filles », a-t-il expliqué.

Il souligne que l’objectif est de mettre en lumière ces femmes souvent peu visibles, mais dont l’engagement produit un impact réel dans la société. Le concours est ouvert aux jeunes Guinéens âgés de 15 à 29 ans.

Pour participer, les candidats doivent :

réaliser une vidéo de 3 minutes maximum ;

raconter l’histoire d’une femme guinéenne inspirante ;

montrer l’impact concret de son action dans sa communauté ou dans son domaine d’engagement ;

soumettre leur vidéo via le formulaire disponible sur la plateforme dédiée, du 12 mars au 12 avril 2026 via le lien suivant: https://generationquiose.org/concours-video-filme-la-guineenne-qui-tinspire-2026/

Calendrier du concours

Le secrétaire général de l’ABLOGUI, Mamadou Hady Baldé, a détaillé les principales étapes du processus :

12 mars 2026 : lancement officiel et ouverture des candidatures

12 avril 2026 : clôture des soumissions

Mai 2026 : présélection des 20 meilleures vidéos et formation des candidats

Évaluation finale par un jury indépendant

Juin 2026 : cérémonie de remise des prix à Conakry

Les 20 candidats présélectionnés bénéficieront d’une formation intensive de deux jours portant notamment sur le storytelling et la narration de l’impact social, la prise d’image et de son, ainsi que le montage et la production de contenus numériques.

Critères d’évaluation et distinctions

Les vidéos seront évaluées selon trois critères principaux : la pertinence du sujet, l’impact de l’action présentée et la qualité technique ainsi que la créativité. Parmi ces éléments, l’impact de l’action constituera le critère le plus déterminant.

Quatre distinctions seront décernées lors de la finale :

Prix Impact et Justice : récompense une vidéo montrant l’action d’une femme engagée dans la défense des droits des femmes et des filles ;

Prix Leadership communautaire : distingue une femme ayant mobilisé sa communauté pour défendre ces droits ;

Prix spécial jeunesse : attribué à une vidéo réalisée par un participant de moins de 25 ans ;

Prix du Grand Public : décerné à la vidéo ayant généré le plus d’interactions sur les réseaux sociaux.

Chaque lauréat recevra un trophée ainsi que du matériel audiovisuel (caméra ou smartphone, micro-cravate, trépied et carte mémoire).

À travers cette initiative, l’ABLOGUI ambitionne non seulement de stimuler la créativité des jeunes vidéastes, mais aussi de mettre en lumière les femmes qui, par leurs actions quotidiennes, contribuent à faire avancer la justice et l’égalité en Guinée.