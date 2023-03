Abdoul Lah Sacko et Ismael Diallo, tous acteurs de la société civile, ont été arrêtés et conduits à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN), hier samedi 11 mars 2023. Le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright désapprouve la méthode qui a conduit à cette interpellation, et estime que c’est dans des conditions «non encore élucidées ».