Face à la presse ce vendredi, 12 février 2021 à Conakry, les responsables du collectif des frustrés du RPG ont expliqué l’objectif de la création de ce mouvement.

Selon son coordinateur national, la structure vise à fédérer l’ensemble des frustrés du parti au pouvoir en vue d’interpeller le chef de de l’État sur la situation que traversent les militants du parti à la base.

«Nous militants et fils de militants des premières heures avons décidé de créer une plateforme revendicative appelée collectif des frustrés du RPG. Ce collectif vise à fédérer toutes les fractions, dissidents et frustrés autour d’un idéal de concertation pour faire comprendre au président de la République, président du RPG et l’ensemble des responsables et militants du parti les maux dont souffrent les militants à la base pour faire taire tous les mécontentements et désamours, signaux d’effondrement de toute formation politique», a déclaré Ibrahima 4 Doumbouya.

Le RPG vient de loin a rappelé le coordinateur du collectif des frustrés du RPG dans son intervention.

C’est pourquoi, Ibrahima 4 Doumbouya a, au nom des responsables de la structure, exprimé le souhait d’avoir un tête à tête avec le président de la République afin de discuter davantage sur comment faire taire les mécontentements au sein du parti.

«Pour taire ces mécontentements, nous invitons Monsieur le président de la République, Professeur Alpha Condé de bien vouloir nous accorder une rencontre tête à tête, pour qu’en toute franchise, nous puissions laver le linge sale en famille», a-t-il lancé.

Le collectif des frustrés du RPG est maintenant à sept cent quarante sept (747) membres adhérents à Conakry, et présent dans certaines villes de l’intérieur du pays, notamment à Kissidougou, à Mandiana, à Siguiri, à Kouroussa, à N’zerekoré, Faranah et à Kérouané ont précisé les responsables.