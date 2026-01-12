La Fédération guinéenne de football (FGF) a annoncé, ce lundi 12 janvier 2026, la fermeture temporaire du Centre technique de Nongo, situé dans l’enceinte du stade général Lansana Conté. La décision a été rendue publique à travers un communiqué officiel.

Selon l’instance dirigeante du football guinéen, cette mesure intervient pour un « cas de force majeure », sans qu’aucune précision supplémentaire ne soit apportée sur les motifs exacts de cette fermeture. « La Fédération Guinéenne de Football (FGF) informe l’ensemble des acteurs que le Centre Technique de Nongo est fermé du 11 au 19 janvier 2026, pour des cas de force majeure », indique le communiqué.

La FGF précise par ailleurs que « durant cette période, aucune activité ne sera autorisée au sein du Centre Technique, notamment : les entraînements, les regroupements et toute autre activité sportive ou administrative ».

Cette fermeture temporaire aura un impact sur la planification des activités sportives, en particulier les séances d’entraînement et les regroupements des équipes utilisant régulièrement ces installations. Elle intervient à quelques jours de la cérémonie d’investiture du président Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier au stade général Lansana Conté de Nongo, qui abrite le Centre technique.

Une situation exceptionnelle qui contraint les acteurs du football national à s’adapter, en attendant la reprise normale des activités à l’issue de cette période annoncée.