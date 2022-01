Sept autres cadres ont été choisis pour occuper des postes aux côtés du Premier ministre de la transition, Mohamed Béavogui, suite à une série de nominations, ce mardi 11 janvier 2022.

Ces cadres sont :

1- M. Fodé Kaba Diaby, précédemment conseiller chargé des Travaux publics, est nommé conseiller chargé des Travaux Publics, des Transports, de l’Urbanisme et de l’Habitat

2- Thierno Iliassa Baldé, précédemment gestionnaire du projet BOCEJ au Ministère de la Jeunesse et des Sports, est nommé conseiller chargé du secteur privé, du Commerce, de l’Économie et de l’Industrie

3- Ibrahima Camara, précédemment conseiller technique principal, est nommé Conseiller technique spécial chargé du Dialogue social.

4- Madame Diariatou Diallo, précédemment conseillère chargée de l’Inclusion, de l’Emploi et de l’Entreprenariat des Jeunes et des Femmes, est nommée Conseillère chargée de l’Éducation, du Genre et de l’Inclusion Sociale

5- Dr Alphonse Sovogui, précédemment médecin et consultant avec le PNUD, est nommé Conseiller chargé de la Santé et de l’Hygiène Publique

6- M. Mohamed Condé, précédemment conseiller chargé de l’Action Sociale, des Sports et de la Culture, est nommé conseiller chargé des Sports, de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat

7- M. Ismaël Nabé, précédemment conseiller des Investissements et des Partenariats Publics-Privés avec l’Asie, est nommé Conseiller chargé des Investissements et des Partenariats.