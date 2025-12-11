Le gouvernement a décidé, en conseil des ministres, de fermer exceptionnellement l’ensemble des établissements scolaires publics et privés à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

Dans un communiqué, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a précisé que les élèves seront en congé du lundi 15 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

Selon lui, cette mesure vise à faciliter le bon déroulement du processus électoral et à garantir la sécurité des apprenants, du personnel éducatif ainsi que des infrastructures scolaires mobilisées pour les opérations, en raison de l’engouement suscité par cette échéance nationale.