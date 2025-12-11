La capitale de la Haute-Guinée a vécu hier une journée politique comme elle en a rarement connue. Dès les premières heures de la matinée, la ville de Nabaya vibrait au rythme d’un carnaval géant organisé par le Front Démocratique de Guinée (FronDeG), dans le cadre de la tournée nationale de son candidat, Abdoulaye Yéro Baldé.

Le cortège, parti du quartier Mobile, a rapidement pris l’allure d’une véritable marée humaine. Du rond-point M’balia au Grand Marché – cœur battant de Kankan – en passant par les artères principales, des milliers de personnes ont accompagné le convoi. Jeunes motards en tête, femmes en pagnes et boubous éclatants, notables et sages en tenue traditionnelle, militants arborant fièrement t-shirts et casquettes aux couleurs du parti : la mobilisation a dépassé toutes les attentes.

Tout au long du parcours, l’ambiance était électrique mais bon enfant. Klaxons, chants, danses et youyous ont accompagné le véhicule découvert du candidat qui, visiblement ému, n’a cessé de saluer la foule, les deux mains levées, un large sourire aux lèvres.

Le point d’orgue de la journée s’est tenu au terrain de l’Université Julius Nyéréré, transformé pour l’occasion en un immense amphithéâtre à ciel ouvert. Des dizaines de milliers de personnes (les organisateurs parlent de plus de 50 000) y ont convergé pour assister au meeting final.

Sur l’estrade, Abdoulaye Yéro Baldé s’est adressé à la foule en maninka, langue du terroir, provoquant à chaque phrase des tonnerres d’applaudissements. Ses messages forts ont porté sur :

– le rassemblement de tous les Guinéens au-delà des clivages ethniques ou régionaux ;

– la création massive d’emplois et de formations pour la jeunesse ;

– la place centrale des femmes dans la future gouvernance ;

– une gestion transparente, moderne et équitable des ressources du pays.

« Kankan m’a donné aujourd’hui une force que je porterai jusqu’à Sèkhoutouréya », a-t-il lancé sous les ovations, avant de remercier chaleureusement les populations pour « cette mobilisation historique qui restera gravée dans l’histoire politique de la Guinée ».

En fin de journée, les responsables du FronDeG se félicitaient d’une « réussite totale ». Au-delà des chiffres, c’est surtout l’image d’une Kankan unie et enthousiaste derrière le projet d’Abdoulaye Yéro Baldé qui domine. Un signal fort envoyé à quelques mois de l’élection présidentielle, et la preuve que le candidat du FronDeG est désormais un acteur incontournable du paysage politique guinéen.