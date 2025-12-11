Au lendemain de la suspension de la grève par l’intersyndicale, les discussions ont repris ce jeudi 11 décembre 2025 entre le gouvernement et les organisations syndicales.

L’ouverture des pourparlers s’est tenue au ministère du Travail et de la Fonction publique, en présence des ministres Faya François Bourouno, Aminata Kaba et Jean Paul Cédy.

Pour rappel, le 1ᵉʳ décembre dernier, alors que le SNE et la FSPE avaient déclenché une grève générale et illimitée, le gouvernement avait signé un accord avec le SLECG portant notamment sur les primes de veille et de préparation.

Un accord qui avait été rejeté par les deux organisations syndicales initiatrices du mouvement.

Peu après l’ouverture des débats, les trois ministres ont quitté la table des négociations, laissant leurs représentants poursuivre les échanges avec les syndicats.

Depuis le 1ᵉʳ décembre, les établissements scolaires du pays demeurent paralysés en raison de l’absence des enseignants qui observent le mot d’ordre de grève.