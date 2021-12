Intérimaire jusque-là, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le comité de Normalisation ont accordé leur confiance en Kaba DIAWARA pour conduire l’équipe nationale guinéenne lors de la prochaine CAN 2022.

Un salaire de 30.000 euro par mois, comme son prédécesseur Didier SIX, c’est ce que percevra désormais Kaba DIAWARA, promu sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne selon nos confrères de FOOT224. En attendant l’officialisation, les différentes parties que sont, le Ministère des Sports et de la Culture, le Comité de Normalisation et l’ancien footballeur Kaba DIAWARA ont signé ce samedi un contrat faisant du dernier cité, l’entraîneur principal du Syli National pour les trois prochains mois, nous apprend le site d’information.

Une évaluation sera faite après la compétition pour savoir la suite à donner à la collaboration entre le technicien et la sélection guinéenne.

En plus de la nomination du sélectionneur, certain remaniement sont attendus dans le staff et l’encadrement de l’équipe…

@JeuneElhadj