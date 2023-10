Le ministère de l’Enseignement technique de la formation professionnelle et de l’emploi a offert ce mercredi 11 Octobre 2023, des vivres aux écoles à régime d’internat à travers le pays.

Ce sont au total 6 écoles qui bénéficient de ce don du département dirigé par Alpha Bacar Barry. En plus des ustensiles de cuisine, de savons, de bouteilles de gaz et autres, chacune des écoles a obtenu 15 tonnes de sucre, 15 tonnes de riz et le prix de 6 bœufs pour cette année.

«Nous en avons 6 écoles à régime d’internat et l’affluence dans ces écoles ne fait que faiblir et l’une des raisons, c’est l’insuffisance des denrées pour pouvoir les tenir en classe. Nous nous sommes maintenant attaqués aux cantines, donc nous allons lancer un concept de cantine scolaire dans ces écoles à régime d’internat. Ces cantines sont gérées par une autre de nos écoles qui est spécialisée en cuisine et en restauration. J’ai vu l’approche inclusive que nous avons imprimée à cela et surtout cette année, nous avons multiplié par 10 les denrées pour permettre à tous les apprenants des écoles à régime d’internat d’avoir les 3 repas suffisants par jour et donc de se concentrer sur leur apprentissage et sur les aspects pratiques de leur éducation», explique le ministère de l’Enseignement technique.

L’objectif visé par Alpha Bacar Barry, est de permettre aux écoles nationales d’agriculture et d’élevage et même les ENAF et les SEF de pouvoir ensemble produire non seulement pour la consommation nationale, mais aussi produire pour les besoins de consommation dans leurs cantines scolaires. Puisque son département ambitionne de “doubler les effectifs dans ces écoles cette année”, le ministère a mis en place ce système de cantine scolaire qui va “combler le déficit en matière d’alimentation”.

Madame M’balou Keïta, directrice de l’Ecole nationale d’agriculture et d’élevage (ENAE) de Tolo à Mamou, est très satisfaite de la dotation de son établissement en denrées alimentaires. « C’est une très bonne chose et nous sommes contents parce que c’est une première chez nous. Nous sommes gênés d’accepter ça parce qu’en tant qu’écoles d’élevages et d’agriculture, c’est nous qui devons donner à manger à la population et non le contraire donc c’est un acte à saluer. Nous avons ici tout le nécessaire de la nourriture aux ustensiles. Tolo a reçu 159 sacs de riz de 50 kg, 159 sacs de sucre de 50 kg, de la boîte de tomate…».

La remise de ces dons a eu lieu en présence des représentants des écoles bénéficiaires à travers une cérémonie à Conakry.